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Сегодня в 13:12
Раскрыты новые умные часы Huawei
Их представят 2 июня
Во время презентации HarmonyOS для смартфонов 2 июня ожидается анонс новой серии умных часов Huawei Watch 3. Инсайдер показал внешний вид новинок.
Информатор под ником @RODENT950 продемонстрировал модель Watch 3 Pro. Опубликованная фотография подтверждает, что Watch 3 and Watch 3 Pro получат закруглённый дисплей, как это было у Huawei the Watch GT 2. Также похоже, что Huawei оснастила Watch 3 Pro силиконовым ремешком. Впрочем, компания может выпустить более одного ремешка для серии Watch 3.
RODENT950
Инсайдер утверждает, что на фото Watch 3 Pro были в защитном чехле, предположительно, чтобы скрыть детали дизайна. По снимка также видно, что у часов есть колёсико управления.