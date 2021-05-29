Раскрыты новые умные часы Huawei

Информатор под ником @RODENT950 продемонстрировал модель Watch 3 Pro. Опубликованная фотография подтверждает, что Watch 3 and Watch 3 Pro получат закруглённый дисплей, как это было у Huawei the Watch GT 2. Также похоже, что Huawei оснастила Watch 3 Pro силиконовым ремешком. Впрочем, компания может выпустить более одного ремешка для серии Watch 3.