Раскрыты сроки выхода первых полноразмерных наушников Apple AirPods

Издание GSMArena пишет, что мы можем увидеть новинку от Apple относительно скоро — ещё до окончания первой половины года. Источники сообщают, что производство AirPods Studio уже началось. Это значит, что анонс наушников может состояться уже в следующем месяце — июне. Журналисты считают, что презентация может пройти во время всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple. Хотя не исключено, что будет устроено отдельное мероприятие.

Согласно ранним слухам, стоимость профессиональных наушников AirPods Studio составит примерно $349.