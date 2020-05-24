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Раскрыты сроки выхода первых полноразмерных наушников Apple AirPods
Уже скоро
Последние недели в сети появляются слухи о новых беспроводных студийных наушниках Apple — AirPods Studio. Внешне они будут непохожи на своих младших «собратьев», но тоже будут обладать активным шумоподавлением. Теперь наконец раскрыты сроки выхода первых полноразмерных наушников Apple AirPods.
Издание GSMArena пишет, что мы можем увидеть новинку от Apple относительно скоро — ещё до окончания первой половины года. Источники сообщают, что производство AirPods Studio уже началось. Это значит, что анонс наушников может состояться уже в следующем месяце — июне. Журналисты считают, что презентация может пройти во время всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple. Хотя не исключено, что будет устроено отдельное мероприятие.
Согласно ранним слухам, стоимость профессиональных наушников AirPods Studio составит примерно $349.