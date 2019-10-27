Раскрыты стоимость и нововведения AirPods Pro

Как пишет издание Macrumors, ссылаясь на китайские СМИ, устройство выйдет в восьми цветах, включая чёрный и тёмно-зелёный, как у нового iPhone 11 Pro. Источники также подтвердили, что AirPods Pro будут иметь функцию активного шумоподавления и водозащиту.

Сообщается, что Apple планирует начать продажи наушников в период рождественских покупок в конце этого года. А вот анонс должен состояться уже на следующей неделе. Некоторые СМИ, впрочем, пишут, что продажи могут начаться уже 30 октября.

Стоимость AirPods Pro составит $259 (около 16 500 рублей). Это на $100 больше, чем цена актуальной модели наушников.