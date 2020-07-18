Раскрыты внешность и дата анонса новых необычных беспроводных наушников Samsung

Изображения и видео наушников появились в Twitter. По ним можно понять, как Galaxy Buds Live с непривычным дизайном будут смотреться в ухе человека.

Также в маркетинговом видео появился намёк на то, что наушники могут получит функцию активного шумоподавления. Они выйдут в трёх цветах — белом, медном и чёрном.

Предполагается, что презентация Galaxy Buds Live состоится во время мероприятия Unpacked вместе с Galaxy Note20. Оно пройдёт 5 августа. Сколько будут стоить новые наушники, пока неясно.