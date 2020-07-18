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Раскрыты внешность и дата анонса новых необычных беспроводных наушников Samsung
Они могут иметь активное шумоподавление
Раскрыты внешность и дата анонса новых необычных беспроводных наушников Samsung. Они выйдут на рынок под названием Galaxy Buds Live (хотя было бы лучше назвать их Galaxy Beans, или «бобы»).
Изображения и видео наушников появились в Twitter. По ним можно понять, как Galaxy Buds Live с непривычным дизайном будут смотреться в ухе человека.
Также в маркетинговом видео появился намёк на то, что наушники могут получит функцию активного шумоподавления. Они выйдут в трёх цветах — белом, медном и чёрном.
Предполагается, что презентация Galaxy Buds Live состоится во время мероприятия Unpacked вместе с Galaxy Note20. Оно пройдёт 5 августа. Сколько будут стоить новые наушники, пока неясно.