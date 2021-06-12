Razer выпустила удешевлённую беспроводную гарнитуру

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Сегодня в 12:42
Razer выпустила удешевлённую беспроводную гарнитуруПодходит для смартфонов
Razer представила новые Bluetooth-наушники, и они не предназначены специально для консолей. Зато новинка Razer Opus X отлично подходит для мобильного гейминга.
Opus X — это удешевлённая версия оригинальных Opus. Стоят они $99,99. Наушники вышли в розовом, зелёном и белом цвете. У них есть оголовье с мягкой подкладкой из кожзаменителя и подвижные амбушюры.
Наушники оснащены 40-мм драйверами, которые обеспечивают хорошее звучание. Также у Opus X есть встроенные микрофоны. Razer утверждает, что собеседники во время звонка будут слышать пользователя с «идеальной чёткостью».
Также у Razer Opus X есть активное шумоподавление. Имеется и функция Quick Attention Mode, которая позволяет слышать внешние звуки, когда это надо. Время работы наушников от одного заряда составляет 40 часов с выключенным шумоподавлением.