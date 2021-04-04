Realme выпустит дешёвые Bluetooth-наушники с шумоподавлением

Наушники Buds Air 2 Neo выглядят почти так же, как модель Buds Q, которую можно назвать наиболее доступными TWS-наушниками Realme. Однако на ней них будет лого компании Buds Air 2 Neo. Кроме того, они получат микрофоны. В зарядном кейсе наушников будет кнопка сопряжения.

Realme рассказала, что новые Buds Air 2 Neo получат функцию активного шумоподавления (ANC). Так компания намерена вывести данную опцию «в массы». Вероятно, Buds Air 2 Neo будут неплохим предложением.

Они также получат 10-миллиметровые излучатели Dynamic Bass Boost Driver в каждом наушнике. Компания обещает, что наушники смогут проигрывать музыку до 28 часов.