Redmi Buds 5: стоит ли покупать флагманские наушники Xiaomi

Наушники Redmi Buds 5 очень удобные и из ушей не выпадают. В них вы без проблем сможете заниматься спортом.

Заряжаются Redmi Buds 5 примерно 1,5 часа. Режимы шумоподавления и прозрачности можно настраивать, но делается это в мобильном приложении. Всего есть три градации при настройке: минимальный, средний, очень интенсивный. Также в приложении есть эквалайзер и наушники способны отыгрывать любые жанры.

Вывод

Xiaomi Redmi Buds 5 обладают отличным звуком, хорошей ценой, режимами шумоподавления и прозрачности, относительно быстрой зарядкой и медленной разрядкой. Также немаловажно то, что они удобно сидят в ушах и ими можно пользоваться по отдельности.