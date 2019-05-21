Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Первой продуктовой линейкой Z станет MusicDealer с шестью устройствам: проводными и беспроводными наушниками-вкладышами, накладными наушниками ручной работы и двумя моделями портативных колонок.

Купить устройства можно будет уже с 26 мая. Лично Баста будет продавать наушники и колонки в одном из магазинов re:Store. Сообщается, что линейка MusicDealer появится во всех российских магазинах в течение двух недель.

Стоимость проводных наушников от Басты MusicDealer S, MusicDealer XL и MusicDealer XXL Limited Edition составит 3990, 29 990 и 49 990 рублей соответственно. Беспроводные наушники MusicDealer S BT обойдутся в 4990 рублей. Маленькая колонка MusicDealer Rare с водозащитой будет стоить всего 1990 рублей. А колонка MusicDealer Medium Rare со встроенным NFC-чипом — 4990 рублей.