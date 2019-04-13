Роскомнадзор сказал, что смотреть «Игру престолов» опасно

Роскомнадзор в своём посте «ВКонтакте» упоминает исследование «Лаборатории Касперского», в котором говорится, что ссылки на «Игру престолов» могут вести на сайты с вирусами. Особенно высок риск заражения, по словам ведомства, при просмотре первой и заключительной серии сезона на бесплатных ресурсах.

Результаты исследования говорят, что под видом ссылок на сериал могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего попадаются троянские программы.

Безопасно посмотреть сериал можно на сайтах платных онлайн-кинотеатров. Напомним, начало последнего сезона «Игры престолов» запланировано на 15 апреля.