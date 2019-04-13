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Роскомнадзор сказал, что смотреть «Игру престолов» опасно

Ведомство считает, что на бесплатных ресурсах можно легко подцепить вирус
Роскомнадзор заявил, что смотреть последний сезон «Игры престолов» на бесплатных ресурсах может быть опасно. Ведомство советует россиянам платить за сериал в онлайн-кинотеатрах.

Роскомнадзор в своём посте «ВКонтакте» упоминает исследование «Лаборатории Касперского», в котором говорится, что ссылки на «Игру престолов» могут вести на сайты с вирусами. Особенно высок риск заражения, по словам ведомства, при просмотре первой и заключительной серии сезона на бесплатных ресурсах.

Результаты исследования говорят, что под видом ссылок на сериал могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего попадаются троянские программы.

Безопасно посмотреть сериал можно на сайтах платных онлайн-кинотеатров. Напомним, начало последнего сезона «Игры престолов» запланировано на 15 апреля.

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