России начались продажи беспроводных наушников Xiaomi Redmi дешевле 3000 рублей

Redmi Buds 3 поддерживают Bluetooth 5.2, оснащены 12-мм драйверами с подвижной катушкой. Имеется поддержка кодека aptX Adaptive. Наушники довольно лёгкие — весят 4,5 грамма.

Время работы самих наушников составляет 5 часов, но в сочетании с кейсом для зарядки автономность достигает 20 часов. После быстрой 10-минутной зарядки устройство можно в течение 90 минут.

Для первых покупателей Xiaomi предлагает наушники за 2990 рублей. Их обычная цена — 3490 рублей. На момент публикации новости сохраняется акционная стоимость. Приобрести наушники можно на сайте Xiaomi и у партнёров компании.