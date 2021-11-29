России начались продажи беспроводных наушников Xiaomi Redmi дешевле 3000 рублей

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России начались продажи беспроводных наушников Xiaomi Redmi дешевле 3000 рублейНо это акционная цена
Xiaomi наконец привезла в Россию беспроводные наушники Redmi Buds 3. Это недорогая модель с автономностью до 20 часов.
Redmi Buds 3 поддерживают Bluetooth 5.2, оснащены 12-мм драйверами с подвижной катушкой. Имеется поддержка кодека aptX Adaptive. Наушники довольно лёгкие — весят 4,5 грамма.
Время работы самих наушников составляет 5 часов, но в сочетании с кейсом для зарядки автономность достигает 20 часов. После быстрой 10-минутной зарядки устройство можно в течение 90 минут.
Для первых покупателей Xiaomi предлагает наушники за 2990 рублей. Их обычная цена — 3490 рублей. На момент публикации новости сохраняется акционная стоимость. Приобрести наушники можно на сайте Xiaomi и у партнёров компании.
Источник: Xiaomi