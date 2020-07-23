Россияне активно переходят на беспроводные наушники

Аналитики «Связного» представили итоги развития российского рынка наушников за первые полгода 2020. Всего за этот период было продано 10 млн наушников на сумму 21,2 млрд рублей. Средняя цена выросла на 28% по сравнению с прошлым годом и составила 2000 рублей. Самыми популярными в России оказались устройства бренда JBL.

Особенно хорошо выросли продажи Bluetooth-наушников — на 52% в штуках. Их было продано 3,7 млн устройств на сумму 15,5 млрд рублей. Тут наиболее популярными оказались Apple AirPods. Средняя цена беспроводных наушников составила 4100 рублей.