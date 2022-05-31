Россияне пожаловались на массовые сбои в работе беспроводных наушников. В чём причина?

В наличии проблем с работой наушников убедился корреспондент «Известий». Он рассказал, что устройства могут «глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость, а зачастую гаджеты вообще отключаются от смартфона».

Эксперты подтвердили сбои. В частности, они заметны в Москве. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблемы можно наблюдать на углу Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно.

Причина в том, что всё больше Bluetooth-устройств используют один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц). Гаджеты, как бы, «мешают» друг другу. Этот же диапазон используется не только беспроводными наушниками, но и «умными» колонками, роутерами и т.д.