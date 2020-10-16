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Россияне предпочли беспроводные наушники Xiaomi моделям Apple

А именно Redmi AirDots
Специалисты Яндекс.Маркета проанализировали спрос на наушники и назвали самые популярные модели в России. Как оказалось, россияне предпочитают беспроводные Xiaomi Redmi AirDots моделям Apple.

Аналитики изучили данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины в период с 1 января по 13 октября 2020 года. Согласно пресс-релизу компании, россияне в среднем готовы потратить на наушники примерно 5200 рублей.

Самыми популярными стали модели Xiaomi — 20% пользовательских переходов. На втором месте стоит Apple c 19%, а на третьем — JBL с 10%.

А вот пятёрка самых популярных моделей (они все беспроводные):

  1. Xiaomi Redmi AirDots.
  2. Apple AirPods 2.
  3. Apple AirPods Pro.
  4. Xiaomi AirDots Pro 2.
  5. Samsung Galaxy Buds+.