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Сегодня 15:05
Россияне предпочли беспроводные наушники Xiaomi моделям Apple
А именно Redmi AirDots
Специалисты Яндекс.Маркета проанализировали спрос на наушники и назвали самые популярные модели в России. Как оказалось, россияне предпочитают беспроводные Xiaomi Redmi AirDots моделям Apple.
Аналитики изучили данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины в период с 1 января по 13 октября 2020 года. Согласно пресс-релизу компании, россияне в среднем готовы потратить на наушники примерно 5200 рублей.
Самыми популярными стали модели Xiaomi — 20% пользовательских переходов. На втором месте стоит Apple c 19%, а на третьем — JBL с 10%.
А вот пятёрка самых популярных моделей (они все беспроводные):
- Xiaomi Redmi AirDots.
- Apple AirPods 2.
- Apple AirPods Pro.
- Xiaomi AirDots Pro 2.
- Samsung Galaxy Buds+.