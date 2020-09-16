Россияне стали в семь раз чаще покупать колонки с голосовым помощником

В денежном выражении рост был пятикратным. Особенно популярны устройства с «Алисой» от Яндекса.

В целом, за январь-июль 2020 года россияне приобрели около 1,3 млн колонок (как «умных», так и простых) на сумму 6,7 млрд рублей. Это на 31% больше в штуках и 38% в деньгах по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Аналитики отметили, что популярность беспроводных колонок растёт из-за повышения качества воспроизводимого звука, улучшения защиты устройств от ударов и влаги, спроса на дополнительные световые эффекты и распространения музыкальных стриминговых сервисов.

Средний чек на колонку составил 5,2 тысячи рублей. Лидером продаж стал бренд JBL.