Samsung готовит к выходу аналог AirPods Pro

Как мы уже сказали, новая модель будет поддерживать функцию активного шумоподавления. Также известно, что наушники оснастят 8 ГБ встроенной памяти. Выйдут они в нескольких цветах: белом, серебристом, чёрном и необычном жёлтом. Скорее всего, внешне наушники будут похожи на устройство текущего поколения.

Журналисты предположили, что Galaxy Buds+ компания Samsung выпустит вместе с Galaxy S11 в начале следующего года. По аналогии с тем, как были презентованы актуальные Galaxy Buds: они вышли вместе со смартфоном Galaxy S10 в феврале 2019.