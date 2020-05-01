Samsung может выпустить беспроводные наушники с функцией MP3-плеера

Речь идёт о похожих формой на фасоль наушниках под условным названием Galaxy BudsX. Они уже находятся в процессе подачи заявки на товарный знак в США.

Согласно информации источников, компания позиционирует наушники как «MP3-плеер и носимую беспроводную гарнитуру, продаваемую как одно устройство». Это может значить, что BudsX будут поддерживать автономное воспроизведение аудио и хранилище для файлов.

Это может стать преимуществом для модели. Особенно такие наушники могут быть интересны спортсменам, которым неудобно носить с собой смартфон или плеер. Также ранее проходила информация о том, что BudsX смогут отслеживать местоположение и некоторые показатели для тренировок.