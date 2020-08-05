Samsung представила беспроводные наушники-«фасолины» с активным шумоподавлением

Система активного шумоподавления открытого типа позволяет отсечь посторонние звуки. Управлять Galaxy Buds Live можно с помощью прикосновений. Наушники также могут выполнять функцию микрофона при записи видео на смартфон Galaxy Note20.

Пяти минут зарядки хватает, чтобы устройство работало час. От полной зарядки Galaxy Buds Live работают до 29 часов.

Galaxy Buds Live поступят в продажу в России 21 августа. Наушники будут доступны в бронзовом, чёрном и белом цветах по цене 13 990 рублей.