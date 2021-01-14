Samsung представила наушники Galaxy Buds Pro — конкурентов AirPods Pro

Galaxy Buds Pro получили 11-мм низкочастотный динамик и 6,5-мм излучатель для высоких частот. Также в наушниках есть три микрофона. Во время звонка Galaxy Buds Pro отсекают все лишние звуки.

Само собой, Pro-наушники Samsung оснащены системой активного шумоподавления. Её компания называет «самой интеллектуальной». По заверениям Samsung, технология блокирует 99% внешнего шума. При этом шумоподавление автоматически выключается, когда человек разговаривает с кем-то.