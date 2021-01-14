Samsung представила наушники Galaxy Buds Pro — конкурентов AirPods Pro
Galaxy Buds Pro получили 11-мм низкочастотный динамик и 6,5-мм излучатель для высоких частот. Также в наушниках есть три микрофона. Во время звонка Galaxy Buds Pro отсекают все лишние звуки.
Само собой, Pro-наушники Samsung оснащены системой активного шумоподавления. Её компания называет «самой интеллектуальной». По заверениям Samsung, технология блокирует 99% внешнего шума. При этом шумоподавление автоматически выключается, когда человек разговаривает с кем-то.
Samsung
Galaxy Buds Pro могут синхронизироваться сразу с несколькими устройствами. Функция Auto Switch позволяет ответить на звонок, используя наушники, а затем сразу вернуться к просмотру видео на планшете.
Samsung обещает, что наушники могут работать в автономном режиме до 18 часов при использовании зарядного кейса.
Galaxy Buds Pro поступят в продажу в России 5 февраля в трёх цветах: чёрный, серебро, фиолетовый. Стоимость наушников составит 17 990 рублей.