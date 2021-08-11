Samsung представила новое поколение компактных наушников с шумоподавлением

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Сегодня в 17:01
Samsung представила новое поколение компактных наушников с шумоподавлениемВстречайте Galaxy Buds2
Ещё одна новинка на Galaxy Unpacked — беспроводные наушники Galaxy Buds2.
В наушниках установлены двунаправленные динамики для обеспечения лучшего звука. Конечно, в Galaxy Buds2 есть функция активного шумоподавления — она убирает внешние шумы на 98%. Во время звонков звук тоже стал чётче и яснее.
Наушники могут работать до пяти часов на одном заряде при включённом шумоподавлении и до 20 часов с зарядным кейсом. Для того, чтобы убедиться, что Galaxy Buds2 правильно «сели» в уши, можно включить специальное приложение на смартфоне.
Наушники представлены в нескольких цветовых вариантах — лавандовом, оливковом, белом и чёрном. Внутренняя часть кейсов совпадает с наушниками по цвету.
Galaxy Buds2 оценены в $149.99. Продажи стартуют 27 августа.