Samsung придумала беспроводные наушники специально для плавания

Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2 защищены от воды по стандарту IPX7. Это значит, что они могут выдержать погружение на один метр в воду в течение 30 минут. Этого, впрочем, недостаточно для нормального плавания.

В новом патенте Samsung описаны беспроводные наушники, соединённые шейным ободком. Сами устройства оснащены несколькими микрофонами, сенсорами и двунаправленными динамиками. Ими даже можно управлять прикосновениями.

Вся магия заключается в шейном ободке, который представляет собой полую гибкую трубку. Это и позволяет защитить наушники.

Пока непонятно, когда такие Galaxy Buds могут поступить в продажу.