Samsung раскрыла новый 50-Мп датчик камеры для качественных фотографий

ISOCELL GN1 стал первым датчиком у Samsung, в котором реализованы технологии Tetracell и Dual Pixel. Новинка обладает сверхбыстрой автофокусировкой, как в цифровых зеркальных камерах.

Для реализации автофокусировки применяется технология Dual Pixel со 100 млн фазовых детекторов (phase detection focus units). Дело в том, что каждый пиксель в ISOCELL GN1 состоит из двух фотодиодов, которые принимают свет от микролинзы сверху. В процессе автофокусировки с детекцией разницы фаз создаются две «копии» изображения от падающего света. Их оценивает датчик, а объектив настраивается так, чтобы два изображения стали идентичными. Такой автофокус работает намного быстрее, чем традиционные системы.

Кроме того, ISOCELL GN1 использует большие пиксели. Их размер достигает 1,2 микрометра. Такие пиксели получают больше света и дают возможность делать качественные снимки в условиях низкой освещённости.

Благодаря технологии Dual Pixel и программным алгоритмам фотографии, сделанные на 50-Мп ISOCELL GN1, сопоставимы со снимками с разрешением до 100 Мп. А технология Tetracell позволяет датчику делать качественные фото при любых условиях. Она обеспечивает лучшую цветопередачу и хорошую детализацию в тенях, полутонах и на светлых участках. Есть также и технология Smart-ISO, которая позволяет подобрать наиболее оптимальный динамический диапазон и снизить уровень шумов.

Стоит отметить, что ISOCELL GN1, по слухам, будет использоваться в грядущем Samsung Galaxy Note20.