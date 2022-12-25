Samsung S22 Ultra сравнили с профессиональной беззеркальной камерой. Не спешите с выводами

Samsung S22 Ultra сравнили с профессиональной беззеркальной камерой. Не спешите с выводамиУчаствовали в сравнении Samsung S22 Ultra и Panasonic Lumix DC-S1
Эксперт YouTube-канала Versus выяснил, сильно ли отличаются фото, сделанные с топового Samsung S22 Ultra, от снимков на Panasonic Lumix DC-S1. Сравнивались при этом именно портретные фотографии.
Фото: Versus
Ведущий YouTube-канала Versus сравнил фото в портретном режиме, сделанные с беззеркальной камеры Panasonic Lumix DC-S1 и со смартфона Samsung S22 Ultra. Важно, что настройки использовались при этом только ручные.
На портретных снимках HDR у современных флагманов стал работать очень хорошо. В некоторых случаях - даже лучше, чем у профессиональной камеры. Примеры снимков вы можете увидеть ниже. То есть даже в автоматическом режиме портрета фон выглядит на Samsung S22 Ultra лучше, чем на Panasonic.
Также можно заметить, что фотографии получаются более контрастными именно на смартфон Samsung. Но некоторым это может не понравиться.
Камера Panasonic Lumix DC-S1 обладает полнокадровым 24-мегапиксельным сенсором, которым пользуются многие профессиональные фотографы. У Galaxy S22 Ultra сенсор - 108-мегапиксельный. Однако размер его гораздо меньше, чем у Panasonic.
Кроме того, всё же смартфоны имеют некоторые проблемы при фотографировании в режиме портрета. Например, если вы недостаточно близко будете стоять к человеку, то устройство просто не размоет задний фон, как надо. Помимо этого, иногда смартфоны «ошибаются» при обрезании объектов для размытия заднего фона. Примеры вы можете увидеть выше.
Вывод
Нельзя однозначно сказать, кто лучше с точки зрения портретных фото: Samsung S22 Ultra или Panasonic Lumix DC-S1. Несмотря на то что профессиональная камера делает действительно качественные снимки, смартфон может составить ей конкуренцию. К тому же нужно помнить, что, например, в социальных сетях качество фото всё равно ухудшается.