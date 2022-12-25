Samsung S22 Ultra сравнили с профессиональной беззеркальной камерой. Не спешите с выводами

Ведущий YouTube-канала Versus сравнил фото в портретном режиме, сделанные с беззеркальной камеры Panasonic Lumix DC-S1 и со смартфона Samsung S22 Ultra. Важно, что настройки использовались при этом только ручные.

На портретных снимках HDR у современных флагманов стал работать очень хорошо. В некоторых случаях - даже лучше, чем у профессиональной камеры. Примеры снимков вы можете увидеть ниже. То есть даже в автоматическом режиме портрета фон выглядит на Samsung S22 Ultra лучше, чем на Panasonic.

Также можно заметить, что фотографии получаются более контрастными именно на смартфон Samsung. Но некоторым это может не понравиться.