Samsung собирается сделать свои беспроводные наушники дороже

Как пишут источники, Galaxy Buds Pro будут продаваться в Европе по цене около 229 евро (около 21 тысяч рублей по текущему курсу). Например, Galaxy Buds Live на релизе были оценены в 199 евро в большинстве европейских стран. Но даже они были дороже предыдущих Galaxy Buds+. То есть Samsung каждое поколение наушников планомерно повышает их стоимость.

Ожидается, что Galaxy Buds Pro получат функцию активного шумоподавления. Как отмечают в Sammobile, на этот раз эта опция может оказаться действительно рабочей. В Galaxy Buds Live из-за открытого дизайна шумоподавление было не самым хорошим. Galaxy Buds Pro же будут внутриканальными.