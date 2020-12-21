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Сегодня 18:42
Samsung собирается сделать свои беспроводные наушники дороже
Представит их в январе
В январе ожидается выпуск новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro. Похоже, что южнокорейская компания решила сделать новинку менее доступной, чем были её предшественники.
Как пишут источники, Galaxy Buds Pro будут продаваться в Европе по цене около 229 евро (около 21 тысяч рублей по текущему курсу). Например, Galaxy Buds Live на релизе были оценены в 199 евро в большинстве европейских стран. Но даже они были дороже предыдущих Galaxy Buds+. То есть Samsung каждое поколение наушников планомерно повышает их стоимость.
Ожидается, что Galaxy Buds Pro получат функцию активного шумоподавления. Как отмечают в Sammobile, на этот раз эта опция может оказаться действительно рабочей. В Galaxy Buds Live из-за открытого дизайна шумоподавление было не самым хорошим. Galaxy Buds Pro же будут внутриканальными.