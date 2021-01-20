Samsung выпустила футляр для наушников в стиле старых раскладушек

В России новые наушники Samsung поступят в продажу 5 февраля в трёх цветах: чёрный, серебро, фиолетовый. Пока можно оформить предварительный заказ на Galaxy Buds Pro. Стоимость наушников составляет 17 990 рублей. Девайс получил поддержку активного шумоподавления. Может работать в автономном режиме до 18 часов при использовании зарядного кейса. Без него – 5 часов в режиме воспроизведения музыки.