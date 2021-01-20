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Сегодня 14:20
Samsung выпустила футляр для наушников в стиле старых раскладушек
Играет на ностальгических чувствах
Samsung выпустила зарядный ретро-кейс для своих новых беспроводных наушников Galaxy Buds Pro. Он своим внешним видом напоминает старые телефоны-раскладушки Anycall T100 или Anycall E700.
К сожалению, пока футляр доступен только для жителей Южной Кореи. Они могут получить зарядный кейс в подарок при покупке Galaxy Buds Pro до 31 января.
В России новые наушники Samsung поступят в продажу 5 февраля в трёх цветах: чёрный, серебро, фиолетовый. Пока можно оформить предварительный заказ на Galaxy Buds Pro. Стоимость наушников составляет 17 990 рублей. Девайс получил поддержку активного шумоподавления. Может работать в автономном режиме до 18 часов при использовании зарядного кейса. Без него – 5 часов в режиме воспроизведения музыки.