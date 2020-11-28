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Сегодня 17:33
Samsung выпустила наушники-ожерелье со временем работы до 18 часов на одном заряде
За 3500 рублей
Samsung выпустила наушники-ожерелье Level U2. Они могут проработать на одном заряде в режиме прослушивания музыки до 18 часов. Гарнитуру можно купить и в России.
Наушники Level U2 оценены в 3500 рублей. Они предлагаются в чёрном и тёмно-синем цвете.
Ожерельем устройство называют потому, что у него есть специальный каркас для ношения на шее. К нему проводами подсоединены сами наушники. Сообщается, что в них используются 12-мм излучатели. Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц — 20 кГц.
Наушники Level U2 подключаются к смартфону через Bluetooth. На самом ожерелье у них есть кнопки управления, которые позволяют менять громкость, принимать входящие вызовы и переключать музыку. В режиме телефонных разговоров, кстати, наушники могут работать до 13 часов.