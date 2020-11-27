Samsung выпустит в январе новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Как пишет Sammobile, новые Galaxy Buds станут уже вторыми беспроводными наушниками, выпущенными за последние шесть месяцев. В августе компания выпустила Galaxy Buds Live — наушники-«бобы». А анонс Galaxy S21 ожидается в январе.

Galaxy Buds Live, кстати, вышли в совершенно новом дизайне и впервые у Samsung с поддержкой активного шумоподавления. Теперь источники сообщают, что новые наушники будут по дизайну похожи на классические Galaxy Buds и Buds+.

Также у новинок будет улучшено качество звука. Кроме того, сообщается, что будет усовершенствован режим Ambient. Эта функция позволяет наушникам пропускать внешние шумы, чтобы пользователь мог слышать окружающие звуки.

Пока неясно, как будут называться новые наушники. Возможно, Galaxy Buds Beyond.