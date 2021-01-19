Самые дорогие наушники Apple оказались относительно простыми в ремонте

Эксперты дали AirPods Max оценку ремонтопригодности в 6 из 10 баллов (10 баллов получают наиболее простые для ремонта устройства).

Из плюсов специалисты отметили то, что амбушюры прикрепляются к наушникам при помощи магнитов. То есть не нужны дополнительные инструменты для снятия. Оголовье же отсоединяется от чашек наушников простой скрепкой, как для слота под SIM-карты. Излучатели и аккумулятор закрепляются винтами.

Эксперты не слишком порадовались тому, что для разборки наушников потребуется широкий набор инструмент из-за большого количества винтов разных видов. А вот безоговорочным минусом специалисты назвали нестандартные винты Pentalobe и применение клея в конструкции.