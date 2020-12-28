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Самые дорогие наушники Apple вышли в версии стоимостью 7 млн рублей
63 тысячи рублей покажутся цветочками
Недавно Apple выпустила самые свои дорогие беспроводные наушники AirPods Max, которые в России можно купить за 63 тысяч рублей. Как оказалось, можно сделать ещё дороже — компания Caviar выпустила лимитированную версию наушников стоимостью 7 млн рублей.
На сайте компании представлены две версии наушников — белая и чёрная. Корпус обеих выполнен из золота 750-й пробы. Есть вставки из кожи крокодила. Также каждые AirPods Max украшены золотыми кольцами с надписью «Caviar». Эти модели будут выпущены в единственном экземпляре.
Сообщается, что в каждых наушниках содержится не менее 830 граммов чистого золота. Caviar поставляет свои AirPods Max с чехлом Smart Case для хранения. Этот кейс также служит в качестве зарядки. Наушники могут работать без необходимости подзарядки до 20 часов.