Самые простые в использовании фотоаппараты 2021 года

Авторы материала отмечают, что в списке ниже - самые разные фотоаппараты: как с надёжным автоматическим режимом, так и с ручными настройками, в которых очень просто разобраться любому. Кроме того, есть бюджетные и дорогие модели камер.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Canon EOS M200

Выбор редакции

Стоимость: от $549

Компактная камера, которая позволит вам получить отличные снимки с приятными цветами в JPEG. Профессиональным фотографам она не подойдёт, а вот любителей порадует удобный интерфейс, отзывчивый сенсорный экран, продуманные элементы управления. Правда, линейка объективов для аппарата не очень разнообразна.