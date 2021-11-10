Самые простые в использовании фотоаппараты 2021 года

Самые простые в использовании фотоаппараты 2021 годаПо мнению специалистов DPReview
Авторы материала отмечают, что в списке ниже - самые разные фотоаппараты: как с надёжным автоматическим режимом, так и с ручными настройками, в которых очень просто разобраться любому. Кроме того, есть бюджетные и дорогие модели камер.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Canon EOS M200
Выбор редакции
Стоимость: от $549
Компактная камера, которая позволит вам получить отличные снимки с приятными цветами в JPEG. Профессиональным фотографам она не подойдёт, а вот любителей порадует удобный интерфейс, отзывчивый сенсорный экран, продуманные элементы управления. Правда, линейка объективов для аппарата не очень разнообразна.
2. Canon EOS Rebel T8i (EOS 850D)
Стоимость: от $949
Зеркальная камера начального уровня. Имеет отзывчивый автофокус, понятный интерфейс. Даёт возможность получить снимки прекрасного качества. Устройство совместимо с объективами EF и EF-S. Разочаровать здесь может обрезание кадра при съёмке видео в 4К и маленький видоискатель.
3. Canon EOS RP
Стоимость: от $999
Полнокадровая беззеркалка начального уровня. Оснащена датчиком изображения CMOS 26,2 МП и автофокусом Dual Pixel с простым интерфейсом. Делает приятные снимки в JPEG-формате. При этом если для вас крайне важна скорость серийной съёмки, автономность, возможность снимать качественное видео в 4К и максимально чёткие снимки, то лучше выбрать что-то другое.
4. Fujifilm X-T200
Стоимость: $783
Бюджетная беззеркальная модель с 24-мегапиксельным датчиком изображения APC-C и большим сенсорным экраном (3,5 дюйма). Приятным бонусом станет возможность получить видео в отличном качестве при съёмке в разрешении 4К, удобный и понятный интерфейс, а также наличие разъёма для наушников. Нужно быть готовым, однако, к тому, что достичь той же детализации в 1080p не получится. Но в любом случае благодаря широкому набору функций это отличный выбор по соотношению «цена - качество».
5. Nikon Z50
Стоимость: от $856,95
Беззеркальная камера среднего класса. Имеет датчик изображения APS-C 20 МП, гибридную систему автофокусировки. Обеспечивает отличное качество видео и фото. Пользоваться фотоаппаратом удобно, правда, выбор объективов для неё не такой большой. Заряжается с помощью кабеля USB. Из минусов - отсутствие стабилизации изображения в теле (IBIS), небольшое время работы без подзарядки, медленный автофокус.
6. Olympus PEN E-PL10
Стоимость: от $549
Ещё одна беззеркалка для начинающих. Оснащена 16-мегапиксельной матрицей стандарта 4/3, 3-осевой стабилизацией изображения в корпусе, функцией записи видео в 4К. Позволяет получить снимки очень хорошего качества, при этом разряжается тоже не так быстро, как некоторые аналоги. Вместе с тем система автофокуса здесь довольно посредственная, а также отсутствует возможность зарядки через USB-кабель. Однозначно сильной стороной аппарата является наличие множества объективов с креплением Micro 4/3. По сравнению с аналогами же камера обладает довольно средними характеристиками.