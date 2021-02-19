Сбер вычислил идеальную музыку для прослушивания на праздниках в России

Опрос Сбера показал, что 38% россиян предпочитают прослушивание музыки другим занятиям. Среди мужчин-пользователей сервиса наиболее популярен рок, бритпоп, шансон и авторская песня. Мужчины собрались проводить выходные под «Don't Stop Me Now» группы Queen, «Natural» Imagine Dragons, «Wind of Change» Scorpions, «Натали» Григория Лепса, «Приходите в мой дом» Михаила Круга и Вики Цыгановой и «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орёл». Пользователи также отметили, что музыка для них — отдельный вид досуга.

Пользовательницы же рассматривают музыку как дополнение к другим занятиям. Среди женщин более популярны поп-музыка и эстрада. Плейлист на выходные выглядит так: «Мама, я танцую» группы #2Маши, «Dancing Queen» группы ABBA, «Хоп хэй лала лэй» Леонида Агутина и «Девочка танцуй» дуэта Artik & Asti.

По результатам опроса СберЗвук представил «Идеальный плейлист для длинных выходных».