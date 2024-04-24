СMF Buds от Nothing назвали лучшими бюджетными TWS-наушниками

В комплекте с наушниками СMF Buds вы получите кейс, документацию, три пары амбушюр. Несмотря на бюджетную стоимость, внешний вид у этих наушников — премиум-класса.

Вынимать из кейса и класть в него наушники очень легко. Держатся они в кейсе на магнитах. Качество сборки у них очень хорошее.

Амбушюры в комплекте с СMF Buds по сравнению с другими недорогими моделями наушников очень удобные. При этом они плотно прилегают к ушам.

Производитель утверждает, что наушники могут обеспечить шумоподавление до 42 дБ. Качество звука в СMF Buds лучше, чем даже во многих наушниках среднего класса.