Sony объявила о выпуске лучших в классе наушников с шумоподавлением

В пресс-релизе компания отметила, что новые наушники сочетают в себе полюбившиеся пользователям технологии модели WH-1000XM3 и новые интеллектуальные решения.

Sony утверждает, что наушники предлагают лучшее качество шумоподавления. Это обеспечивает процессор HD Noise Cancelling Processor QN1. Также WH-1000XM4 выдают объёмный иммерсивный звук 360 Reality Audio и могут быстро заряжаться. Модель работает от одной зарядки до 30 часов.

В наушниках используется технология Adaptive Sound Control, которая автоматически подстраивает настройки шумоподавления в зависимости от обстоятельств. Функция Speak-to-Chat приглушает звук, чтобы можно было вести диалог, не снимая наушники. Музыка также автоматически включается и выключается при снятии или надевании наушников. Модель поддерживает NFC и Bluetooth.

WH-1000XM4 в России будут представлены в чёрном и серебристом цвете. Цена и дата старта продаж пока неизвестны.