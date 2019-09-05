Sony показала наушники с отличным шумоподавлением и необычным внешним видом

Наушники сконструированы так, чтобы препятствовать проникновению посторонних звуков в уши. Шумы улавливает технология Dual Noise Sensor, а подавляет их затем HD-процессор QN1. Компания сообщает, что наушники могут заглушить все звуки даже в салоне самолёта.

Sony считает, что лёгкий шейный обод делает использование устройства только комфортнее. Подключать же наушники никуда не надо. Слушать в них музыку можно до 10 часов без подзарядки. Они поддерживают и функцию быстрой зарядки, которая даёт дополнительных 80 минут работы всего за 10.

Когда Sony начнёт продавать WI-1000XM2 в России, станет известно позднее.