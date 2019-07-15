Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Модели новой линейки обеспечивают высокое качество звучания за счёт функции всенаправленного звука и технологии Jet Bass Booster. Последняя представлена в трёх аудиосистемах — MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V02. Технология позволяет создать чистые и глубокие басы благодаря конусной форме динамиков.

В моделях MHC-V82D, MHC-V72D и GTK-XB72 доступен режим «LIVE SOUND». Как утверждает Sony, при его включении пользователь услышит звук так, как если бы находился на живом концерте.

Колонки систем имеют подсветку. Она синхронизируется со светомузыкой в приложении Fiestable для смартфонов. Аудиосистемы поддерживают голосовое управление и управление жестами. Перемещения руки вверх и вниз, например, может изменить тональность музыки и микрофона.