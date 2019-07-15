Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Модели новой линейки обеспечивают высокое качество звучания за счёт функции всенаправленного звука и технологии Jet Bass Booster. Последняя представлена в трёх аудиосистемах — MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V02. Технология позволяет создать чистые и глубокие басы благодаря конусной форме динамиков.
В моделях MHC-V82D, MHC-V72D и GTK-XB72 доступен режим «LIVE SOUND». Как утверждает Sony, при его включении пользователь услышит звук так, как если бы находился на живом концерте.
Колонки систем имеют подсветку. Она синхронизируется со светомузыкой в приложении Fiestable для смартфонов. Аудиосистемы поддерживают голосовое управление и управление жестами. Перемещения руки вверх и вниз, например, может изменить тональность музыки и микрофона.
Sony
Последняя из пяти аудиосистема GTK-PG10 предназначена для вечеринок на улице. Процессор цифровой обработки сигнала (DSP) в ней автоматически корректирует настройки аудио, чтобы обеспечить лучшее качество звука на открытом воздухе. Переносить систему довольно легко. Время её автономной работы достигает 13 часов.
В продажу модели поступят уже в июле. Стоимость аудиосистем такова:
- GTK-PG10 — от 19 990 рублей;
- MHC-V82D — от 47 990 рублей;
- MHC-V72D — от 41 990 рублей;
- MHC-V02 — от 17 990 рублей;
- GTK-XB72 — от 24 990 рублей.