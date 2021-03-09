Sony привезла в Россию беззеркальную камеру стоимостью 555 тысяч рублей

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Alpha 1 оснащена многослойной полнокадровой матрицей Exmor RS™ с разрешением 50,1 мегапикселя. Камера выполняет до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду. Может записывать видео в формате 8K 10-bit 4:2:0 с частотой 30 кадров/сек.

Кроме того, Alpha 1 получила новый электронный видоискатель с разрешением 9,4 миллиона точек, выполненным по технологии OLED Quad-XGA. Ещё камера обеспечивает в 3,5 раза более быструю беспроводную передачу отснятых материалов на FTP.

Новинка позволяет при скорости 30 кадров/сек. с электронным затвором сделать до 155 полнокадровых снимков в формате RAW или 165 — в формате JPEG.