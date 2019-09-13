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Sony привезла в Россию новую беззеркальную камеру с разрешением 61 Мп

Стоит она недёшево
В июле Sony представила беззеркальный фотоаппарат со сменной оптикой a7R IV. В нём компания впервые использовала полнокадровый датчик изображения типа BSI-CMOS разрешением 61 Мп. Теперь Sony сообщила цены на камеру и дату начала продаж в России.

Система стабилизации изображения в камере основана на сдвиге датчика изображения. Сдвигая его, фотоаппарат делает 16 последовательных изображений, которые потом обрабатывает программное обеспечение Sony Imaging Edge. В итоге, камера может выдавать фото разрешением 240 Мп.

Можно делать и серийную съёмку со скоростью 10 кадров в секунду. Видео камера снимает с разрешением 4K и кадровой частотой 30 кадров в секунду.

Также фотоаппарат имеет гибридную систему автофокусировки с 567 точками фазовой фокусировки и 425 точками контрастной фокусировки. Камера умеет автоматически обнаруживать в кадре глаза, людей и животных.

Sony a7R IV продаётся с электронным видоискателем разрешением 5,76 миллиона точек, подвижным жидкокристаллическим дисплеем, двуся слотами для карт памяти SD с поддержкой UHS-II, портом USB-C, интерфейсами 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Сообщается, что на одном заряде аккумулятора камера способна сделать 530 снимков.

Sony также рассказала, что за последние пять лет сумела занять 47,5-процентную долю рынка в сегменте полнокадровых камер.

В России продажи модели a7R IV начнутся с октября. Стоимость составит 299 990 рублей.

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