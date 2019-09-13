Sony привезла в Россию новую беззеркальную камеру с разрешением 61 Мп

Система стабилизации изображения в камере основана на сдвиге датчика изображения. Сдвигая его, фотоаппарат делает 16 последовательных изображений, которые потом обрабатывает программное обеспечение Sony Imaging Edge. В итоге, камера может выдавать фото разрешением 240 Мп.

Можно делать и серийную съёмку со скоростью 10 кадров в секунду. Видео камера снимает с разрешением 4K и кадровой частотой 30 кадров в секунду.