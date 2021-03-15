Sony распродаёт в России наушники со скидкой 60%

Акция действует до 31 марта 2021 года включительно. Sony предупредила, что акционное предложение не суммируется со скидками по флаерам и промокодам. Кроме того, количество товара ограничено.

Например, спортивные беспроводные наушники WF-SP900 можно купить за 7990 рублей вместо 19 990 рублей. Они есть в наличии. Наушники предлагаются в двух цветах — белом и чёрном. Беспроводные наушники-вкладыши WI-SP500 с перемычкой стоят сейчас 2790 рублей вместо 5590. Они предлагаются в трёх разных цветах — чёрном, белом и жёлтом.

Со скидкой предлагают и аудиосистемы. Все товары можно посмотреть по этой ссылке.