Sony выпустила аналог AirPods с лучшей системой шумоподавления

Шумоподавление обеспечивает HD-процессор QN1e, который генерирует инвертированную звуковую волну для внешних шумов. Работают наушники через Bluetooth. Управлять ими можно при помощи сенсорной панели.

С включенным шумоподавлением WF-1000XM3 могут проработать до 6 часов. В комплекте с ними идёт чехол с функцией подзарядки на ходу. От него наушники могут подзаряжаться 3 раза. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки: за 10 минут подключения к сети наушники заряжаются на 90 минут работы.

Как и AirPods, WF-1000XM3 поддерживают режим Quick Attention, который позволяет общаться, не снимая наушников. Чтобы услышать посторонние звуки, нужно просто снизить громкость на сенсорное панель левого наушника.

Согласно пресс-релизу компании, стоимость устройства в России будет объявлена чуть позже. В США их планируют продавать за $230.