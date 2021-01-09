Sony выпустила Bluetooth-колонку в дизайне электробритвы

RA5000 и RA3000 могут подключаться как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. Они работают с режимами Immersive Audio Enhancement и 360 Reality Audio. Обе технологии способствуют повышению качества звука. Обе колонки могут автоматически настраивать громкость. У моделей Sony нет встроенных голосовых ассистентов, они совместимыми почти с любыми помощниками.

У RA5000 есть сертификация Hi-Res Audio. Колонка оснащена тремя динамиками, расположенными в верхней части, тремя динамиками по бокам и сабвуфером. Модель RA3000 зато устойчива к влаге, то есть её можно использовать в ванной или на кухне.

В Европе колонки стоят 599 и 359 евро соответственно.