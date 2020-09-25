Создана летающая камера для домашнего видеонаблюдения

Устройство получило название Always Home Cam. Записи с его камеры будут транслироваться на смартфон пользователя, когда его нет дома. Дрону-«охраннику» нужно заранее определить маршрут, по которому он будет летать. Активировать беспилотник можно по специальной команде или по сигналу от системы безопасности Ring.

Когда дрон завершает маршрут, он возвращается на «базу» для зарядки аккумулятора. Отмечается, что пропеллеры аппарата закрыты, чтобы он не повредил предметы в доме или не нанёс травмы людям и животным. В целом, у дрона есть система, позволяющая ему облетать препятствия.

Разработчики говорят, что Always Home Cam можно использовать не только для защиты дома, но и для проверки, например, плиты: выключил ли хозяин её перед уходом.

Устройство поступит в продажу в 2021 году по цене $250.