Создана программа для определения «фотошопа» на снимках

Программа может не только определить «фотошоп», но и подсказать, как отменить эффекты, чтобы увидеть снимок без ретуши. Изначально Adobe хотела создать алгоритм для поиска применения инструмента Liquify. Его используют для редактирования формы лица и изменения эмоций.

Чтобы научить алгоритм понимать разницу, разработчики «показывали» ему парные фотографии лиц, одна из которых была отредактирована с помощью Liquify. В итоге, программа научилась распознавать ретушь с точностью до 99%. Люди же, как правило, узнают подделку только примерно в половине случаев.