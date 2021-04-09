Создана «стиральная машинка» для беспроводных наушников

Устройство Cardlax Earbuds Washer в закрытом виде выглядит как небольшой белый бокс. Если открыть крышку, то внутри можно увидеть маленькую мягкую вращающуюся щётку. Она предназначена для удаления грязи в труднодоступных местах AirPods. Также внутри коробки есть губка, которая вращается. В неё нужно опустить наушники целиком, чтобы отмыть их корпус. Кроме того, в наборе идёт специальный спрей.

Разработчики обещают, что после чистки наушники будут выглядеть как в первый день после покупки. Компания говорит, что «стиральная машинка» совместима с 99% беспроводных наушников, а не только с AirPods.

Стоимость устройства составляет $33.