Созданы беспроводные наушники, способные сами подстраиваться под форму уха

Наушники оснащены заполненными гелем амбушюрами, которые застывают в ухе, приняв удобную для него форму. UE Fits стоят всего $249. Процесс подстраивания под ухо занимает 60 секунд и производится под контролем смартфона. Специальная технология использует встроенные в наушники светодиоды. Стоит отметить, что амбушюры затвердевают в одном положении навсегда.

В компании утверждают, что носить наушники комфортно, они не причиняют боли или раздражениям даже после длительного использования. UE Fits также предлагают пассивное шумоподавление. Могут проработать на одном заряде до восьми часов.