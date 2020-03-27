Созданы чипы для беспроводных наушников со встроенной функцией, как у Apple AirPods Pro

Речь идёт о SoC-чипах QCC514x и QCC304x. В них реализована аппаратная поддержка технологии шумоподавления. Эта опция появилась у AirPods Pro, выпущенных в октябре. До этого у беспроводных наушников Apple активного шумоподавления не было.

Также в новых чипах Qualcomm есть технология TrueWireless Mirroring. Благодаря ней к смартфону можно подключить только один наушник. Сигнал на второй будет как бы «отзеркаливаться». Это обеспечивает более устойчивое соединение.

Кроме того, представители Qualcomm утверждают, что новые чипы более энергоэффективны и могут обеспечить наушникам большую автономность даже с включенным шумоподавлением.

Чип QCC514x отличается от QCC304x интеграцией голосового помощника.