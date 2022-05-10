Созданы наушники Apple AirPods с портом как у Android

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Созданы наушники Apple AirPods с портом как у AndroidНо это дело рук энтузиаста
Энтузиаст Кен Пиллонел (Ken Pillonel) ранее создал несколько удивительных устройств, включая первый в мире iPhone с портом USB-C и первый Android-телефон с разъёмом Lightning. Теперь он взялся за наушники. Вашему вниманию — первые в мире AirPods с портом USB-C.
Пиллонел называет это способом борьбы с необходимостью использовать несколько типов кабелей для зарядки устройств Apple. Мужчина смог успешно заменить фирменный разъём Apple Lighting на порт USB-C, что позволило ему заряжать чехол и наушники зарядкой от iPad Pro или MacBook.
Пиллонел признался, что создать работающий чехол для AirPods с USB-C было сложнее, чем добавить разъём Lightning к смартфону Android. Энтузиаст пообещал сделать свой проект открытым для всех желающих, чтобы каждый смог заменить разъём Lightning на USB-C в наушниках.