Созданы наушники Apple AirPods с портом как у Android

Пиллонел называет это способом борьбы с необходимостью использовать несколько типов кабелей для зарядки устройств Apple. Мужчина смог успешно заменить фирменный разъём Apple Lighting на порт USB-C, что позволило ему заряжать чехол и наушники зарядкой от iPad Pro или MacBook.

Пиллонел признался, что создать работающий чехол для AirPods с USB-C было сложнее, чем добавить разъём Lightning к смартфону Android. Энтузиаст пообещал сделать свой проект открытым для всех желающих, чтобы каждый смог заменить разъём Lightning на USB-C в наушниках.