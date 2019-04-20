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Создателю «Ведьмака» не понравилась будущая экранизация

Сапковский побывал на съёмочной площадке сериала от Netflix
Писатель, автор книг про «Ведьмака» Анджей Сапковский (Andrzej Sapkowski) рассказал, что адаптация истории от Netflix «далека от его книг».

Писатель давал интервью в Университете города Лодзь. Сапковский рассказал интервьюерам, что посещал съёмочную площадку сериала «Ведьмак» от Netflix. Писатель познакомился с исполнителем главной роли и назвал его костюм «красивым». Что касается самой адаптации, то Сапковский отметил, что не собирается вмешиваться в сценарий.

Автор «Ведьмака» добавил, что адаптации уже не приносят ему сильных положительных эмоций, но он не против их появления и даёт художественную волю создателям. Сапковский сказал, что сценарий «Ведьмака» от Netflix очень далёк от оригинальных книг. Однако автор признаёт, что право на существование имеет любая адаптация.

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