Создателю «Ведьмака» не понравилась будущая экранизация

Писатель давал интервью в Университете города Лодзь. Сапковский рассказал интервьюерам, что посещал съёмочную площадку сериала «Ведьмак» от Netflix. Писатель познакомился с исполнителем главной роли и назвал его костюм «красивым». Что касается самой адаптации, то Сапковский отметил, что не собирается вмешиваться в сценарий.

Автор «Ведьмака» добавил, что адаптации уже не приносят ему сильных положительных эмоций, но он не против их появления и даёт художественную волю создателям. Сапковский сказал, что сценарий «Ведьмака» от Netflix очень далёк от оригинальных книг. Однако автор признаёт, что право на существование имеет любая адаптация.