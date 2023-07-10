Сравнительный тест самых дешёвых Bluetooth-колонок из Ozon

Сравнительный тест самых дешёвых Bluetooth-колонок из OzonВсего протестировали 15 моделей
Ведущий YouTube-канала MURK POWER выяснил, насколько хороши самые бюджетные колонки, которые только можно приобрести сейчас на Ozon. Стоит ли на них вообще тратиться?
Эксперт YouTube-канала MURK POWER заказал на Ozon 15 самых разных Bluetooth-колонок. И стоили они все вместе 7200 рублей. Правда, в итоге оказалось, что четыре из этих колонок - одинаковые, хоть и от разных продавцов.
Первая колонка ATMT MINI стоила всего 228 рублей. Звук у неё, конечно, действительно ужасный. Вторая колонка - точно такая же, но от другого продавца. Её цена уже составляла 234 рубля. И третья колонка была такой же, но она почти сразу же сломалась.
Колонка за 308 рублей чуть громче. Но для прослушивания музыки она тоже не годится. Единственное - при помощи неё можно слушать аудиокнигу.
Далее идут модели подороже. Например, колонка за 440 рублей. У неё сразу же оказался дефект: не работала одна из кнопок. Скорее всего, это заводской брак.
За 531 рубль была колонка с ремешком. И она была первой, на которой можно слушать музыку.
544 рубля стоила модель T&G Portable. И её слушать уже было невозможно.
Среди колонок была одна в форме головы трансформера. Стоила она тоже 544 рубля. Выглядит она красиво, но пользоваться ей как колонкой всё же не стоит.
Следующей колонкой была T&G за 552 рубля. Она оказалась второй нормальной играющей из всех. Хоть она и не очень громкая, но у неё есть низкие, средние, высокие частоты.
Другая колонка той же фирмы стоила 565 рублей. Музыку на ней слушать можно, но это будет что-то очень «среднее». Да и в целом эта колонка не совсем уж плохая, но и хорошей её не назовёшь. У неё есть только высокие частоты, и она громкая.
Колонка за 577 рублей приехала испачканная. И играла она тоже очень плохо.
Колонка этой же фирмы за 610 рублей хоть и выглядела приятнее, но играла тоже ужасно.
Почти самая дорогая модель T&G стоила 634 рубля. Но стоило ли её брать? Сборка у неё действительно хорошего качества, есть подсветка. И её тоже можно слушать.
Наконец, последняя колонка за 635 рублей оказалась полезной только как ночник. Музыку на ней слушать было невозможно.
Вывод
В целом ведущий порекомендовал из самых дешёвых брать только три колонки из всех (см. изображение выше). И все они - от одной китайской компании T&G.