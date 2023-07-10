Сравнительный тест самых дешёвых Bluetooth-колонок из Ozon

Эксперт YouTube-канала MURK POWER заказал на Ozon 15 самых разных Bluetooth-колонок. И стоили они все вместе 7200 рублей. Правда, в итоге оказалось, что четыре из этих колонок - одинаковые, хоть и от разных продавцов.

Первая колонка ATMT MINI стоила всего 228 рублей. Звук у неё, конечно, действительно ужасный. Вторая колонка - точно такая же, но от другого продавца. Её цена уже составляла 234 рубля. И третья колонка была такой же, но она почти сразу же сломалась.

Колонка за 308 рублей чуть громче. Но для прослушивания музыки она тоже не годится. Единственное - при помощи неё можно слушать аудиокнигу.

Далее идут модели подороже. Например, колонка за 440 рублей. У неё сразу же оказался дефект: не работала одна из кнопок. Скорее всего, это заводской брак.

За 531 рубль была колонка с ремешком. И она была первой, на которой можно слушать музыку.

544 рубля стоила модель T&G Portable. И её слушать уже было невозможно.