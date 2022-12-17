Старший помощник младшего дворника: производитель смартфонов Nothing создал дочерний бренд

19:00, 17 декабря 2022
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Старший помощник младшего дворника: производитель смартфонов Nothing создал дочерний брендИ выпустит под ним наушники
Компания Nothing успела выпустить только один смартфон и две модели TWS-наушников с момента своего дебюта в прошлом году. Теперь же стало известно, что она готовится представить собственный суббренд — XO.
Фото: Unsplash
Источник данной информации также поделился изображениями наушников Particles by XO и чехла от них.
Эти наушники, скорее всего, будут запущены в первую очередь в США. Источник утверждает, что устройство имеет кодовое имя B154, а прошивка с серверов Nothing показывает, что наушники будут поставляться с активным шумоподавлением (ANC) и поддержкой LHDC.