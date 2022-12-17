Старший помощник младшего дворника: производитель смартфонов Nothing создал дочерний бренд

Эти наушники, скорее всего, будут запущены в первую очередь в США. Источник утверждает, что устройство имеет кодовое имя B154, а прошивка с серверов Nothing показывает, что наушники будут поставляться с активным шумоподавлением (ANC) и поддержкой LHDC.