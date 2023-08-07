Стоит ли покупать новые TWS-наушники Sony с шумодавом - WF-1000XM5

Стоит ли покупать новые TWS-наушники Sony с шумодавом - WF-1000XM5Вот какие у них плюсы и минусы
Можно ли назвать наушники Sony WF-1000XM5 лучшими в 2023 году? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала Rozetked.
В комплекте с Sony WF-1000XM5 вы получаете наушники с кейсом, кабель, амбушюры разных размеров (L, S, SS). Кроме того, материал амбушюр стал мягче и чистить его проще. По ощущениям эти амбушюры - что-то среднее между пеной и силиконом. Главный их плюс ещё в том, что в жаркую погоду наушники вываливаться не будут.
У наушников есть защита от пота по стандарту IPX4. Кроме того, кейс с наушниками легко помещается в карман джинсов.
Корпус у наушников сделан из глянцевого пластика. И это минус, потому что они очень скользкие и быстро царапаются. Весят они 5,9 г, то есть довольно много. Но посадка в ушах у них хорошая.
С характеристиками наушников вы можете ознакомиться на изображении выше. Настраивать звучание вы можете в специальном мобильном приложении.
Звук у Sony WF-1000XM5 действительно прекрасный. Они обеспечивают кристально чистые верха, середина тоже у них не завалена, басов достаточно. Но при снижении громкости до 60% басов становится заметно меньше. В целом же громкости наушников хватает с запасом.
Кроме того, по сравнению с конкурентами вроде AirPods новые наушники Sony отлично справляются с гитарными партиями.
Лучший шумодав оказался при этом не у Sony WF-1000XM5, а у AirPods Pro 2. Несмотря на это, звук у Sony по сравнению с AirPods заметно лучше.
С автономностью тоже у Sony всё отлично. Производитель заявляет, что с шумоподавлением наушники могут работать 8 часов, без шумодава - 12 часов. А по тестам экспертов YouTube-канала Rozetked вообще получилось 9,5 часов с шумодавом на громкости 70-80%.
Заряжается сам кейс за 1,5 часа. 3 минуты зарядки в кейсе даёт 1 час прослушивания музыки.
Вывод
По мнению ведущего YouTube-канала Rozetked, сейчас Sony WF-1000XM5 предлагают лучший звук на рынке среди беспроводных наушников. Также у них отличная автономность и хороший шумодав.