Стоит ли покупать новые TWS-наушники Sony с шумодавом - WF-1000XM5

В комплекте с Sony WF-1000XM5 вы получаете наушники с кейсом, кабель, амбушюры разных размеров (L, S, SS). Кроме того, материал амбушюр стал мягче и чистить его проще. По ощущениям эти амбушюры - что-то среднее между пеной и силиконом. Главный их плюс ещё в том, что в жаркую погоду наушники вываливаться не будут.

У наушников есть защита от пота по стандарту IPX4. Кроме того, кейс с наушниками легко помещается в карман джинсов.

Корпус у наушников сделан из глянцевого пластика. И это минус, потому что они очень скользкие и быстро царапаются. Весят они 5,9 г, то есть довольно много. Но посадка в ушах у них хорошая.