Три аспекта, которые необходимо обязательно учитывать при выборе наушников

По словам эксперта, если вы выбираете новые наушники, то вам нужно обратить внимание на три параметра. Это физические ограничения самих наушников, особенности восприятия звука и личные предпочтения.

Что касается первого, то оно связано с тем, что ни одни наушники не способны идеально преобразовать электрические сигналы (полученные из смартфона, компьютера и т.п.) в звуки (или колебания воздуха). Не способны, поскольку в зависимости от материала, размера внутренних деталей наушников некоторые частоты искажаются, то есть начинают звучать тише или громче оригинала. Именно поэтому, кстати, возникает ощущение, что две одинаково дорогие модели наушников звучат по-разному.