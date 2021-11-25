Три аспекта, которые необходимо обязательно учитывать при выборе наушников

Три аспекта, которые необходимо обязательно учитывать при выборе наушниковПеречисляет музыкант
По словам эксперта, если вы выбираете новые наушники, то вам нужно обратить внимание на три параметра. Это физические ограничения самих наушников, особенности восприятия звука и личные предпочтения.
Что касается первого, то оно связано с тем, что ни одни наушники не способны идеально преобразовать электрические сигналы (полученные из смартфона, компьютера и т.п.) в звуки (или колебания воздуха). Не способны, поскольку в зависимости от материала, размера внутренних деталей наушников некоторые частоты искажаются, то есть начинают звучать тише или громче оригинала. Именно поэтому, кстати, возникает ощущение, что две одинаково дорогие модели наушников звучат по-разному.
Если говорить о человеческом слухе, то нужно отметить один факт. Ухо человека наиболее чувствительно к средним частотам, хотя в целом способно слышать всё в пределах от 20 до 20 000 Гц. И эту особенность восприятия инженеры тоже должны учитывать при создании наушников.
Наконец, третий фактор - это предпочтения. Все мы разные, и нам нравится разная музыка. А поскольку частоты всегда искажаются, то каждому тоже будет нравиться различные варианты этих искажений. Для прослушивания хип-хоп-музыки человек может выбрать наушники с тяжёлыми басами, а если он в основном предпочитает включать классические композиции, то лучшим вариантом для него станет устройство с меньшим числом частотных искажений.